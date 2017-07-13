عثرت على 12 ألف دولار أميركي في القمامة.. لن تصدقوا ما الذي فعلته من بعدها!

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أعادت سيدة تركية ملبغ 12 ألف دولار أميركي، لصاحبه بعدما وجدته في مصنع إعادة تدوير النفايات الذي تعمل فيه بمدينة إسطنبول.





وبحسب ما أوردته وكالة إخلاص التركية للأنباء، فإن السيدة "عائشة دميرجان" وجدت محفظة بداخلها نقود خلال عملها في مصنع إعادة تدوير نفايات بمنطقة "باشاك شهير" بإسطنبول.





وأوضحت الوكالة أن دميرجان، أعلمت على الفور مديرية شؤون النظافة ببلدية باشاك شهير التي قامت بدورها بتسليم المحفظة وما بداخلها للشرطة.





وأكدت الصحيفة أن صاحب المحفظة الذي فضّل عدم ذكر اسمه، جاء بنفسه إلى مكان عمل دميرجان وأعرب عن شكره لها.





ولدى سؤال دميرجان عن السبب الذي دفعها لتسليم المحفظة أجابت إن "ضميري لم يسمح لي بأخذها".