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بالفيديو - شاهد.. بوتين يكشف "حبيبته" والتلفزيون الروسي يقطع اللقطة!

13
JULY
2017
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انتشر فيديو للرئيس الروسي فلاديمير بوتن وهو على وشك كشف من وصفت بحبيبته الجديدة، ولكنه تدارك الموقف سريعا، في لقطة لم تبثها القنوات الحكومية الروسية.
 
وظهر الرئيس الروسي خلال إجازته الصيفية، متجها لزيارة إحدى الكنائس، فخرج من سيارته وقام بفتح الباب الخلفي، قبل أن تشير له المرأة الجالسة على المقعد الخلفي، بإغلاقه مجددا، على الأرجح بسبب تواجد مصورين.
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 
 
ووفقا لموقع "ديلي ميل"، فأن المرأة التي ظهرت تحمل حقيبة حمراء، ولم تتضح ملامحها، قد تكون صديقة جديدة لبوتن، لم تظهر معه من قبل.
 
وقطعت أغلب القنوات الروسية، البث فور إشارة المرأة لبوتن بإغلاق باب السيارة.
 
يشار إلى أن تقارير عدة ربطت بين بوتن وبين ألينا كاباييفا، 34 عاما، لاعبة الجمباز الحائزة على ميدالية أولمبية ذهبية في الرقص الإيقاعي.
 
وبوتن مطلق من زوجة سابقة، لايودميلا بوتن، ولديه منها فتاتان، لكن علاقاته اللاحقة بقيت طي الكتمان.
 
 
لمشاهدة الفيديو اضغط هنا 
 
 
 
 
 
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