زلزال "نادر" قبالة كوريا الشمالية

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قالت هيئة المسح الجيولوجي الأميركية إن زلزالا نادرا بقوة 5.8 درجة وقع في بحر اليابان قبالة كوريا الشمالية، الخميس.

وقالت جولي دوتون خبيرة الزلازل في الهيئة إن زلزالا بهذا الحجم غير معتاد بالمنطقة، لكنه ليس الأول من نوعه.

ونقلت رويترز عن دوتون قولها إن آخر زلزال كبير بهذه المنطقة من بحر اليابان وقع في العام 1994.

وتتسبب كوريا الشمالية في أنشطة زلزالية، عندما تجري تجارب نووية تحت الأرض، لكن دوتون قالت أنه لا يوجد ما يشير إلى أن الزلزال نتيجة عمل بشري.

وقالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون) إن التقارير الأولية تشير إلى أن الزلزال لم يكن نتيجة تجربة نووية على ما يبدو.

ووفقا للهيئة الأميركية، فإن الزلزال عميقا جدا إذ كان على بعد 538 كيلومترا تحت سطح البحر ومن المستبعد أن يتسبب في أي أضرار. ومركز الهزة على بعد 180كيلومترا جنوب شرقي مدينة تشونغ جين الكورية الشمالية.