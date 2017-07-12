بالصور - تعرف إلى صاحبة "أطول ساقين" في العالم!

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قدمت الروسية يكاتيرينا ليسينا (29 عاما) من مدينة بينزا، طلباً بتسجيل رقم قياسي في كتاب غينيس للأرقام القياسية في العالم.

وحسب ما ذكرته ليسينا، فإنها "ترغب الحصول على لقب صاحبة أطول قدمين في العالم". يبلغ طول لاعبة كرة السلة السابقة يكاتيرينا ليسينا 205.7 سم، بينما طول ساقيها يساوي 133 سم.

ووفقا لوكالة "سبونتيك" فحتى هذه اللحظة، لا يزال اللقب من نصيب لاعبة كرة السلة السابقة الروسية سفيتلانا بانكراتوفا، ويبلغ طول ساقيها 132 سم.

وتهدف ليسينا إلى تحطيم الرقم القياسي لعارضة الأزياء الأمريكية أمازون إيف، التي يبلغ طولها 200.2 سم.

الجدير بالذكر، أن يكاتيرينا ليسينا نالت لقب "أطول امرأة في روسيا"، وكذلك صاحبة أكبر قدم نسائية بحذاء مقياسه 47.