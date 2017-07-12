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روسيا ترسل إلى سوريا "وحشا مدمرا"

12
JULY
2017
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أرسلت روسيا عربة مدرعة معروفة باسم "تيرميناتور 2" (المدمر) إلى سوريا.

وذكرت وسائل إعلام روسية أن تم إرسال العربة المدرعة بي أم بي تي-72 إلى سوريا للاختبار. وتم عرضها على الرئيس السوري بشار الأسد في الأسبوع الماضي عندما زار القاعدة العسكرية حميميم الروسية.
"تيرميناتور 2" (المدمر)- دبابة مصممة لحماية الدبابات الأخرى، وخاصة خلال العمليات القتالية في المدن. وهي مصممة على أساس دبابة تي-72. ومزودة بمجموعة كاملة من الأسلحة المختلفة، بما في ذلك بمدفعين 30 ملم، وأربعة صواريخ مضادة للدبابات "أتاك-تي" ومدفع رشاش ثقيل. وهذا يسمح ل"تيرميناتور" بالقتال ضد المشاة والعربات المدرعة الخفيفة وكذلك ضد الدبابات ومواقع إطلاق النار المحصنة.

وقد شيدت النسخة الأولى من "تيرميناتور" في نهاية التسعينات. وكان يتألف طاقم المدرعة من 5 أشخاص وصنعت على أساس تي-90. وبحسب وسائل إعلام روسية كانت مزودة بقنابل أوتوماتيكية عيار 30 ملم. وقد تم إزالة القنابل في "تيرميناتور 2" وتم تقليص عدد الطاقم إلى 3 أشخاص.

المصدر: sputniknews

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