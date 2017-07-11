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فيديو مروع : شابة توثق موتها بحادث مروع على فيسبوك مباشر!

11
JULY
2017
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وثقت شابة من مدينة أوبرنيس في جمهورية التشيك لحظة مفارقتها الحياة في حادثة سير مروعة، خلال قيامها ببث مباشر على صفحتها الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك".


ويظهر الفيديو الشابة نيكول باراباسوفا وهي تحمل هاتفها بيدها، حيث كانت تقوم بـ"لايف" لأصدقائها على فيسبوك، في وقت كانت صديقتها تقود السيارة بسرعة جنونية، قالت صحيفة "الميرور" إنها تجاوزت 120 كيلومتر في الساعة.


وذكرت الصحيفة البريطانية أن السرعة المهولة أدت إلى ارتطام السيارة بحاجز، بعدما فقدت السائقة الشابة السيطرة على مقود السيارة. وقام أحد رجال الإسعاف بإيقاف البث المباشر على "فيسبوك" بعد وصوله إلى مكان الحادثة عقب حوالي 20 دقيقة من وقوعها.


وذكرت تقارير محلية أن نيكولا توفيت في الحال، فيما ترقد صديقتها السائقة في وحدة العناية المركزة بعد تعرضها لإصابة خطيرة في الرأس.

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