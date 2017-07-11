هذه الشقة السكنية الفاخرة..لن تتخيّل موقعها الجريء

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لم يعد برج المراقبة في مطار ستوكهولم مهجوراً كالسابق، بل تحول إلى شقة فاخرة.

وكانت الفنانة السويدية، سيليا رامنيك، العقل المدبر وراء إعادة تصميم البرج، الذي يبلغ طوله 80 متراً، حيث بات من الوجهات التي يرغب الناس بارتيادها للاستراحة عوضاً عن قضاء الليل في المطار.

وتتميز قطع الأثاث في الشقة الفاخرة في برج المراقبة، بلونها الرمادي، وقد تذكر البعض بحقبة الستينيات.

وقالت رامنيك بإنها "استوحت فكرتها وتصميمها من البرج ذاته والظروف الخاصة المحيطة به،" مضيفة أنها "استمتعت بتصميمه مقارنة بالعمل في أي مكانٍ آخر."

وقال مدير مطار ستوكهولم أرلندا، كجيل آك ويستن، إنه "شعور رائع أن تكون قادراً على توفير تجربةٍ كهذه للضيوف الدوليين في ستوكهولم أرلندا."