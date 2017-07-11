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تبرع رجل الأعمال وارين بافيت بنحو 3.17 مليار دولار، من أموال شركة بيركشاير هاثاواي لمؤسسة بيلوميليندا غيتس، وأربع مؤسسات خيرية أخرى تابعة لأسرته، وهو أكبرتبرع يقوم به حتى الآن في إطار خطة مستمرة منذ أكثر من عشر سنوات لتوزيع ثروته.

وهذا هو التبرع السنوي الثاني عشر الذي يقوم به الملياردير الأميركي للمؤسسات الخمس، وهو عبارة عن 18.63 مليون سهم من الفئة (بي) في شركة بيركشاير بسعر 170.25 دولار للسهم عند إغلاق البورصة الاثنين.

وقالت الشركة إن بافيت (86 عاما) تبرع بما مجموعه 27.54 مليار دولار منذ 2006 للمؤسسات الخمس، وبلغت حصة مؤسسة غيتس وحدها نحو 21.9 مليار دولار.

ولا يزال بافيت يملك حوالي 17 في المئة من شركة بيركشاير، التي يقع مقرها في أوماها بولاية نبراسكا ويديرها منذ عام 1965، وذلك على الرغم من أنه تبرع بأكثر من 40 في المئة من ممتلكاته.

وحصلت مؤسسة غيتس، التي تركز على تحسين الصحة والتعليم ومكافحة الفقر، على 2.42 مليار دولار من التبرع الأخير.

وتبرع بافيت أيضا لمؤسسة سوزان تومسون بافيت التي سميت على اسم زوجته الراحلة ومؤسسة هاوارد جي. بافيت ومؤسسة شيروود ومؤسسة نوفو. ويشرف أبناؤه هاوارد وسوزان وبيتر على المؤسسات الثلاث الأخيرة على الترتيب.

وبعد تبرع الاثنين لا يزال بافيت رابع أغنى شخص في العالم وفقا لمجلة فوربس.

وقبل الإعلان عن أحدث تبرع كانت المجلة تقدر صافي ثروة بافيت بنحو 76.3 مليار وهو ما يعني أنه يأتي خلف بيل غيتس مؤسس شركة مايكروسوفت الذي تبلغ ثروته 89.4 مليار دولار وجيف بيزوس مؤسس شركة أمازون الذي يملك 84.8 مليار دولار والملياردير الإسباني أمانسيو أورتيغا الذي تقدر ثروته بنحو 81.8 مليار دولار.