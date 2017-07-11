ماذا يجهز "داعش" بعد هزيمته في الموصل؟

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كشفت وكالة أمريكية، اليوم الثلاثاء 11 تموز، عن خطط تنظيم "داعش" المستقبلية للبقاء، بعد هزيمته ودحره في العراق وسوريا.

وأشارت وكالة "أسوشيتد برس" الأمريكية، نقلا عن مصدر لم تكشفه، إلى أن "داعش" يسعى إلى بناء قاعدة تنظيمية جديدة من أجل البقاء بمساعدة عدد من الجهاديين العالميين.

وقالت الوكالة إن تنظيم جديد سيخرج للنور قريبا سيكون مزيجا بين فلول تنظيم "داعش" المهزوم، وعدد من الجماعات والتنظيمات الجهادية المحلية في العراق وسوريا والعالمية.

وترتبط تلك المجموعات حاليا، بحسب "أسوشيتد برس" بطريقة رقمية، لإعادة تشكيل الصفوف، وإطلاق التنظيم مستقبلا.

وسيكون التنظيم الجديد عبارة عن خلايا صغيرة من الإرهابيين الهاربين من منطقة الحرب في العراق وسوريا، بالإضافة إلى عناصر جديدة لم تشارك في تلك المعارك أصلا.

وقالت الوكالة الأمريكية إن هزيمة "داعش" في الموصل، ومحاصرتهم في الرقة دمر دولة الخلافة المزعومة الخاصة بهم، لذلك جهز التنظيم الإرهابي خطة جديدة أكثر مرونة لمواجهة الحملة الكبيرة التي يتم شنها عليهم.

ولكن يعتمد "داعش" في ذلك الأمر، على تحمل المعارك الضارية، التي تشن عليه في الوقت الحالي على جبهتي سوريا والعراق، حتى يتمكن من إعادة تشكيل صفوفه من جديد، بحسب الوكالة الأمريكية.

(sputnik)