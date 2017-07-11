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ترامب يهنئ رئيس الوزراء العراقي على الإنتصار في الموصل

11
JULY
2017
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رحب الرئيس الاميركي دونالد ترامب الاثنين ب"انتصار" القوات العراقية على داعش في الموصل. وقال في بيان يشيد برئيس الوزراء العراقي حيدر العبادي ان "الانتصار في الموصل" مؤشر على ان "ايام التنظيم في العراق وسوريا اصبحت معدودة".

وقبل دقائق من ترامب اعتبر وزير الخارجية الاميركي ريكس تيلرسون ان "تحرير" الموصل يمثل "مرحلة حاسمة" في القتال ضد التنظيم، مع تشديده على "انه لا يزال من الضروري القيام بالكثير لقهر هذا العدو".

واضاف تيلرسون "ان الائتلاف الدولي سيبقى الى جانب شركائنا العراقيين للتأكد بان داعش سيقهر حيث لا يزال في العراق".

كما شدد على ان الولايات المتحدة مع حلفائها، تحت اشراف بغداد، "ستواصل العمل بشكل وثيق مع الامم المتحدة لضمان الاستقرار في المناطق المحررة في الموصل عبر السعي لعودة المدنيين النازحين الى بيوتهم".

وكان العبادي اعلن قبل ذلك انتصار بلاده على "الوحشية والإرهاب" في الموصل، بعدما أنهت قواته ثلاث سنوات من حكم التنظيم المتطرف على ثاني أكبر مدن العراق.

وفي خطاب متلفز بدا خلاله محاطا بضباط وجنود في غرب الموصل، قال العبادي بزيه العسكري الأسود "من هنا، من قلب الموصل الحرة المحررة أعلن النصر المؤزر" لكل العراقيين.

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