بوتين يفصح عن السيارة التي كان يمتلكها قبل الرئاسة

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أفصح الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، عن نوع السيارة التي كان يمتلكها خلال التسعينات حين عمل موظفا في بلدية سان بطرسبورغ الروسية

وقال بوتين "في التسعينات عندما كنت موظفا في مكتب رئيس بلدية سان بطرسبورغ، لسنوات طويلة ركبت سيارة من نوع نيسان". وأضاف بوتين "هذه السيارة لم تكن معقدة، بل كانت جيدة ومفضلة لدي وكانت تعجبني كثيرا".

وجاء تصريح بوتين خلال افتتاح المعرض الصناعي الدولي في مدينة يكاترينبورغ الروسية، حيث قام الرئيس الروسي بزيارة جناح شركة "نيسان" اليابانية، وأفصح عن إعجابه بالشركة ونوعية.السيارات التي تنتجها