توضيح من دمشق بشأن سحب جنسية السوريين

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ردت السلطات الرسمية في سوريا، الاثنين، على تقارير تم تداولها على نطاق واسع في مواقع التواصل الاجتماعي تتحدث عن بطاقة هوية جديدة للمواطنين السوريين وعن سحب الجنسية ممن لا يحصل عليها.

وقالت التقارير المتداولة والتي نسبت لمجلس الشعب السوري إن الحكومة السورية ستصدر هوية جديدة لمواطنيها وتشترط على كل سوري العودة إلى بلاده لتجديد بطاقة هويته، وإلا سيتم سحب جنسيته السورية.

إلا أن مجلس الشعب السوري أصدر توضيحا يوم الاثنين، نفى فيه تلك التقارير التي نسبت إليه واصفا إياها بـ"الأخبار الكاذبة".

وقال المجلس عبر موقعه على الإنترنت "لا صحة لما ينشر حول تغيير الهوية السورية وسحب الجنسية، حيث تنسب هذه الأخبار الكاذبة لموقع مجلس الشعب، ونتمنى من الصفحات والمواقع توخي الدقة وعدم نشر أخبار تدعي أنها نقلا عن صفحة المجلس دون التأكد من صفحتنا الرسمية."

وتشير التقديرات إلى أن أكثر من 5 ملايين سوري غادروا البلاد منذ احتدام الصراع فيها في 2011 ليتوزعوا على دول عربية وإقليمية وغربية.