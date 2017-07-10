ضيف مفاجئ يقتحم شهر عسل ميسي

A + A -

اختار ليونيل ميسي وزوجته أنتونيلا روكوزو قضاء شهر العسل في منطقة البحر الكاريبي، وذلك خلافا لما ذكرته بعض المنابر الإعلامية حول اختيارهما مدينة مراكش المغربية.

ونشر النجم الأرجنتيني صورة عبر حسابه الرسمي بتطبيق "إنستغرام" من قلب جزيرة أنتيغوا وبربودا يظهر فيها مرفوقا بزوجته وطفليه، بالإضافة إلى زميله في برشلونة لويس سواريز وزوجته.

وعلّق ميسي على الصورة قائلا "زيارة مفاجئة لسواريز".

واحتفل ميسي وأنتونيلا روكوزو، الجمعة 30 يونيو، بزفافهما في أحد الفنادق المشهورة بمدينة روزاريو (مسقط رأس ليونيل ميسي).

وحضر العشرات من زملاء ميسي الحاليين في برشلونة الإسباني والقدامى إلى الحفل، ومنهم كارليس بويول وخافيير ماسكيرانو ونيمار ولويس سواريز إضافة إلى جيرار بيكي وزوجته المغنية شاكيرا.

والتقى ميسي مع أنتونيلا روكوزو، التي تنتمي لروزاريو أيضا، عند نشأتهما في المدينة، وأنجبا تياغو الذي يبلغ عمره أربع سنوات، وماتيو وعمره 21 شهرا.

وبدأت وسائل الإعلام العالمية بالتطرق على نطاق واسع إلى علاقة بميسي بأنتونيلا قبيل كأس العالم 2010 في جنوب أفريقيا.