"الطفل الحديدي".. قدرات خارقة منذ عمر الشهرين

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روجت وسائل إعلام ومواقع اجتماعية صينية على نطاق واسع صورا لطفل صيني يبلغ من العمر 7 سنوات ويلقب بــ"الطفل الحديدي" بسبب عضلاته المفتولة رغم صغر سنه.

وقالت صحيفة "تلغراف" البريطانية إن الطفل يعيش في هانغتشو، إحدى مدن مقاطعة جيجيانغ، وأصبح في وقت وجيز حديث رواد شبكات التواصل الاجتماعي في الصين بسبب جسمه "الرائع".

واكتسب الصبي "شن يي" شهرة وطنية بعد أن هيمن على بطولة الجمباز الأخيرة، وحصل على ست ميداليات ذهبية وفضية.

وقالت والدته تشانغ هونغ إن ابنها كان يتميز بقدرات رياضية مبهرة منذ سن مبكرة جدا.

وأضافت "بدأ المشي عندما كان يبلغ شهرين فقط، وتعلم ركوب الدراجة قبل التحاقه بروضة الأطفال".

وتظهر الصور عضلات ذراعه القوية، كما تبين عضلات معدته المقسمة بشكل مبهر، وهذا يشير إلى ممارسته الكثير من التمارين الرياضية الصعبة، رغم سنه المبكر.