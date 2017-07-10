حريق يلتهم مبنى في كامدن ماركت بلندن

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أعلنت إدارة الإطفاء في لندن في ساعة مبكرة من صباح الاثنين إن رجال الإطفاء يكافحون حريقا شب في مبنى في منطقة كامدن ماركت بالمدينة.

وقالت الإدارة على تويتر إن النار مشتعلة في الطوابق الأول والثاني والثالث وسطح المبنى وإن أكثر من 70 رجل إطفاء وعشر عربات إطفاء متواجدون في الموقع.

ولم يصدر أي شيء عن سقوط ضحايا.

وقالت متحدثة باسم خدمة الإسعاف في لندن إنها تلقّت الساعة 00,07 بالتوقيت المحلي (23,07 ت غ الأحد) اتصالاً يتعلق باندلاع حريق.

وأضافت "لم نتعامل مع أيّ مصاب وما زلنا في موقع الحادث".

وقال شاهد العيان جوان رايبس (24 عاما) إنّ "الحريق ينتشر بسرعة". وأضاف "الناس كانوا يراقبون (ما يحدث)، لكننا كنا نخشى انفجار المبنى في أي وقت لأنّ هناك العديد من المطاعم التي تضم مطابخ".

في العام 2008 شهد سوق كامدن لوك حريقاً كبيراً ما استدعى إقفاله على مدى أشهر. وفي العام 2014 أدى حريق آخر إلى إخلاء 600 شخص.

أنشئ سوق كامدن لوك داخل مستودع صناعي سابق، وهو معروف بشكل أساسي ببيع الأغراض الحرفيّة والملابس والمجوهرات والكتب والمأكولات.

وقد اندلع الحريق داخل هذا السوق بعد أقلّ من شهر من حريق كبير داخل برج غرينفل في لندن ليل 13 إلى 14 حزيران/يونيو أسفر عن مقتل 80 شخصاً على الأقل.