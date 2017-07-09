المانيا: اصابة نحو 500 شرطي في مواجهات مع المتظاهرين في هامبورغ منذ الخميس

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أصيب نحو 500 شرطي خلال ثلاثة اربعة ايام من المواجهات مع المتظاهرين في شوارع هامبورغ الالمانية خلال قمة مجموعة العشرين، وذلك بعد أن تجددت المواجهات ليل السبت الأحد.

واحتشد متظاهرون بعد انتهاء القمة في حي شانزن في هامبورغ، حيث كانت مواجهات عدة دارت منذ الخميس.

وحمل المتظاهرون زجاجات وهاجموا مركبات واضرموا فيها النيران، واوضحت الشرطة على موقع “تويتر” على شبكة الانترنت انها “فرقتهم بالغاز المسيل للدموع وخراطيم المياه”.

وقال رئيس عمليات الشرطة في هامبورغ هارتموت دود إن “476 شرطيا اصيبوا منذ الخميس”، وأشار الى “اعتقال 186 شخصا”.