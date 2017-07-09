بيونغ يانغ تحذر واشنطن من اللعب بالنار

A + A -







حذرت صحيفة "رودونغ سينمون" الناطقة باسم حزب العمل الكوري الشمالي، الولايات المتحدة من خطورة اللعب بالنار في الوقت الذي تجلس فيه فوق أكبر برميل بارود.

وقالت المقالة التي نشرت اليوم تحت عنوان "أكبر برميل بارود في العالم" إن الولايات المتحدة وعن طريق استفزازاتها العسكرية وصلت بخطر نشوب حرب نووية في شبه الجزيرة الكورية إلى النقطة الحرجة.

بهذا الشكل علقت الصحيفة على المناورات العسكرية الأمريكية الكورية الجنوبية المشتركة التي جرت يوم أمس السبت.

وتجدر الإشارة إلى أن المناورات المذكورة جرت بالذخيرة الحية وخلالها تدربت القوات الأمريكية والكورية الجنوبية للرد على الضربة الصاروخية المحتملة من جانب الجارة الشمالية.

وفي إطار المناورات اقتربت القاذفات الأمريكية B-1B "لانسر" مرات كثيرة من خطوط الفصل بين الكوريتين منفذة خلال ذلك عمليات قصف بالقنابل والصواريخ.

ووصفت الصحيفة الكورية الشمالية هذه المناورات "باللعبة الطائشة لمثيري الحروب" وحذرت من أي هفوة أو غلطة مهما كانت صغيرة لأنها قد تؤدي فورا إلى حرب نووية في المنطقة ستتحول حتما إلى حرب عالمية جديدة.