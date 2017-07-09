انفجار بطارية في مطار أتاتورك ...إليكم السبب

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تسبّب راكب في انفجار داخل مطار أتاتورك في إسطنبول بتركيا بعدما قام بضرب ذخيرة شحن (بطارية) بالأرض في غضب. ووفق موقع "ماشابل" التقني كان الراكب الذي لم يكشف عن اسمه في طريقه إلى بريطانيا، عندما تم إعلامه بأنه لا يمكن أخذ شاحنه معه بسبب قوانين حظر الأجهزة، وهو ما أثار غضبه بشدة ودفعه للتنفيس بضرب الشاحن بقوة أحدثت انفجاراً فوراً.

ونقل الموقع عن وكالة أنباء "دوغان" التركية أن غضب الرجل جاء نتيجة دخوله في جدال مع مسؤولي الأمن في المطار ورفضه تسليم الذخيرة، وقد وقع انفجار صغير نتج عنه حريق في البوابة 710 في المطار.

وكانت الولايات المتحدة قد رفعت الأربعاء حظراً على أجهزة الكمبيوتر المحمولة وغيرها من الأجهزة الإلكترونية الكبيرة في رحلات جوية من دبي وإسطنبول، ولكن قراراً مشابهاً لم يتم تطبيقه على الرحلات الجوية نحو بريطانيا.



وقد تم رفع الحظر بعد إعلان إجراءات أمنية مشددة على الرحلات الجوية إلى الولايات المتحدة، ما يتطلب وقتاً إضافياً لفحص الركاب والأجهزة الشخصية خوفاً من احتوائها على متفجرات.