بوتين يوجه سؤالا غريبا الى ترامب في قمة الـ 20!

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كشفت وسائل إعلام أمريكية عن أقوال وجهها الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين إلى دونالد ترامب عقب إجراء مراسم التصوير والمصافحة بينهما أمام صحفيين قبل بدء المحادثات.

ونشرت وسائل إعلام فيديو، يطلب فيه منظمو اللقاء من الصحفيين ترك الغرفة التي جلس فيها الرئيسان، حيث شرع الصحفيون في طرح أسئلتهم على الرئيسين، وحينها انحنى بوتين نحو ترامب وسأله، موجها إبهامه صوب الصحفيين: "هل هؤلاء هم من يزعجونك؟"، ليرد ترامب قائلا: "نعم، هؤلاء هم، أنت محق في ذلك".

ورجحت وسائل الإعلام الأمريكية أن هذا السؤال جاء بعد أن تعرض دونالد ترامب لوابل من التساؤلات حول نيته طرح موضوع التدخل الروسي في الانتخابات الأمريكية في المحادثات بين الجانبين على هامش مجموعة الـ20.

تجدر الإشارة إلى أن بوتين ذكر السبت، خلال مؤتمر صحفي عقده في ختام مجموعة العشرين في هامبورغ، أن ترامب وجه إليه كثيرا من الأسئلة بشأن التدخل المزعوم لروسيا في الانتخابات الرئاسية الأمريكية.