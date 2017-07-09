ما سبب عدم مصادقة أردوغان على اتفاقية باريس للمناخ؟

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أكد الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، أن تركيا لم تصادق على اتفاقية باريس للمناخ.

وعزى أردوغان ، خلال مؤتمر صحفي عقده بعيد انتهاء قمة مجموعة العشرين في مدينة هامبورغ الألمانية، عدم مصادقة بلاده على اتفاقية باريس "بسبب عدم تحقق وعد الرئيس الفرنسي السابق، فرانسوا هولاند، بتقديم دعم مالي للدول النامية" وأضاف :" قلنا لن نصادق على الاتفاق، إلا إذا تحقق ذلك"... " وبعد خروج الولايات المتحدة من الاتفاقية، أوقفنا التصديق عليها".

يذكر أن خلافات نجمت داخل القمة بسبب إعلان الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، انسحاب بلاده من اتفاقية باريس للمناخ.

وأشار البيان الختامي لقمة مجموعة العشرين إلى القرار الأمريكي :" لقد أحطنا علما بقرار الولايات المتحدة الأمريكية الخروج من اتفاقية باريس"، إلا أنه أوضح أن واشنطن أكدت التزامها القوي باتباع نهج عالمي يقلص غازات الاحتباس الحراري ويدعم النمو الاقتصادي ويفي بحاجات أمن الطاقة، كما أكد البيان الختامي على تمسك بقية قادة بلدان المجموعة بالاتفاقية.