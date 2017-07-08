ترامب وزوجته حاولا الوقوف مكان ميركل.. فهكذا كان رد فعلها!

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انتشر مقطع فيديو يظهر المستشارة الألمانية آنجيلا ميركل، وهي تدفع الرئيس الأميركي دونالد ترامب وزوجته ميلانيا إلى الصف الثاني، في أثناء التقاط صورة جماعية لزعماء الدول المشاركة في قمة العشرين.

ويظهر الفيديو الذي انتشر بشكل واسع على وسائل التواصل الاجتماعي، وصول الرئيس ترامب وميلانيا إلى المنصة المخصصة لالتقاط الصور، وبعد مصافحته لبعض الزعماء تقدم إلى الصف الأول، واقفاً في نفس المكان الذي كانت ميركل قد سبقته إليه، وبعد محاولته الوقوف في المقدمة تقدمت إليه ميركل، وفيما يبدو أنها تحدثت إليه بأن مكانه المخصص في الصف الثاني.

وبعد رجوعه نظرت ميركل إليه وأظهرت عدسات الكاميرات ابتسامة خفيفة ارتسمت على وجهها.

وكان الرئيس الأميركي قد قام خلال زيارته إلى مقر حلف شمال الأطلسي، في 25 مايو/أيار 2017، بدفع رئيس وزراء الجبل الأسود دوسكو ماكوفيتش ليصبح في طليعة مجموعة من القادة، لكنه لم ينجح هذه المرة.