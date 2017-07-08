ماذا فعل ميسي بأطعمة ومشروبات "زفاف القرن"؟

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قرر نجم برشلونة الإسباني ليونيل ميسي التبرع بما تبقى من حفل زفافه من أطعمة ومشروبات للمؤسسات الخيرية، حسبما قال بابلو ألغراين مدير بنك طعام مدينة روزاريو الأرجنتينية.

وأقام قائد منتخب الأرجنتين حفل صاخبا بمناسبة زفافه على صديقته أنتونيلا روكوزو الأسبوع الماضي، في مسقط رأسهما مدينة روزاريو، حضره عدد كبير من نجوم كرة القدم.

ووصفت وسائل إعلام محلية الحفل بأنه "زفاف القرن" حيث قدمت كميات كبيرة من الأطعمة والمشروبات، إلا أنها لم تهدر.

وقال ألغراين لوكالة الأنباء الإسبانية: "الأطعمة والمشروبات وصلت المخازن ونحن نتصرف بها. لا نعرف بالظبط ما كميتها".

وتابع: "أخبرنا منظمي الحفل أننا سنقبل المشروبات العادية والوجبات الخفيفة، لكن لا يمكننا أن نقبل المشروبات الكحولية".

والشهر الماضي أتم ميسي صاحب الكرة الذهبية 5 مرات عامه الثلاثين، قبل أيام من تجديده تعاقده مع ناديه الكتالوني حتى عام 2021.