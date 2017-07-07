قمة تاريخية بين بوتين وترامب... وهذه تفاصيلها!

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نقلت وكالات أنباء عن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن قوله إنه ناقش مع نظيره الأميريكي دونالد ترامب الجمعة قضايا أوكرانيا وسوريا والإرهاب والأمن الإلكتروني.



وقال بوتن عقب اجتماعه مع ترامب الذي استمر لأكثر من ساعتين"أجرينا محادثات مطولة للغاية".

وقبل عقد اللقاء المغلق قال ترامب لبوتن "انه شرف ان التقيك" ورد عليه بوتين بالقول "انا مسرور للقائك، وآمل في ان يؤدي هذا اللقاء الى نتيجة ايجابية".

وأضاف بوتين "لقد تحدثنا هاتفيا، لكن المكالمات الهاتفية ليست كافية".

وتحدث الرئيسان هاتفيا أربع مرات منذ وصول دونالد ترامب الى السلطة، لكنهما لم يعقدا بعد اي لقاء ثنائي.

ووصف ترامب أمام بوتين، هذه المكالمات الهاتفية بانها كانت "جيدة جدا جدا".