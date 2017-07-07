"داعش" يلفظ أنفاسه الأخيرة

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أعلن جنرال كندي في التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة ضد تنظيم "داعش" الإرهابي أن التنظيم على وشك الاندحار من معقله السابق في الموصل، مؤكدا ان دحر التنظيم بالكامل من المدينة سيتم بحلول الأسبوع المقبل.

وقال الجنرال ديف اندرسون الذي يشرف على تدريب القوات العراقية إن هذه القوات دفعت داعش إلى جيب صغير أخير في المدينة القديمة في الموصل، عند نهر دجلة، مشيراً إلى أنه "يمكن رؤية القوات العراقية عند نهر دجلة من جهة الغرب، وهم يواجهون عدوا في مراحله الأخيرة".

وردا على سؤال عن عدد مقاتلي تنظيم "داعش" المتبقين في الموصل، أجاب الجنرال أنه لا يعرف، لكنه أشار إلى إنه "لا شك" لديه بأن احدا منهم لن يكون موجودا الأسبوع المقبل.

وقال اندرسون ان التحالف بدأ بتسليم مساعدات للشرطة العراقية لتكون قادرة على تكثيف حضورها في الموصل والانتشار في المدينة بعد تحريرها.

وتتضمن هذه المساعدات الموجودة داخل حاويات كل ما يمكن لوحدة شرطة ان تحتاجه من البزات الى اجهزة الاتصال والاسلحة ومعدات اقامة نقاط التفتيش والسيارات الرباعية.