رجل متهم بقتل زوجين في النمسا يقر بصلته بداعش

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كشف وزير الداخلية النمساوي أن التحقيق في أنشطة الحاسوب والشبكات الاجتماعية لرجل متهم بقتل زوجين مسنين، يظهر أنه متشدد وله صلة بتنظيم داعش.

وقال وزير الداخلية، فولفغانغ سوبوتكا، إن علاقة تنظيم داعش ظهرت إلى النور بعد أن قال المشتبه فيه في عمليتي القتل اللتين وقعتا الأسبوع الماضي، إنه ارتكب الجريمة لأنه يعتقد أن ضحاياه من أنصار حزب الحرية اليميني المتطرف.

واكتسب الحزب شعبية من خلال رسالة قوية ضد المهاجرين والمسلمين. ورفض سوبوتكا تقديم تفاصيل، الأربعاء، انتظارا للتحقيقات الجارية.

ولم يتم تحديد هوية المشتبه فيه التونسي البالغ من العمر 54 عاما، ولا الضحيتين البالغين من العمر 85 و87 عاما، وذلك تماشيا مع قوانين الخصوصية النمساوية.