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ما هو الراتب الذي تتقاضاه إيفانكا ترامب مقابل عملها في البيت الأبيض؟ الإجابة صادمة

5
JULY
2017
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نشرت صحيفة «إندبندنت» البريطانية قائمة تتضمن الرواتب التي يتقاضاها كبار موظفي البيت الأبيض.
 
وذكرت الصحيفة أن 40 في المئة من هؤلاء يحصلون على أكثر من 100 ألف دولار أميركي سنوياً.
 
إلا أنها كشفت أن بعض مساعدي الرئيس دونالد ترامب لا يتقاضون أيّ رواتب على الإطلاق. وأشارت إلى من أبرز هؤلاء ابنته إيفانكا ترامب التي تعمل مستشارة غير رسمية له وزوجها جاريد كوشنر الذي يشغل منصب كبير المستشارين.
 
وقالت الصحيفة إن المتوسط العام لرواتب موظفي البيت الأبيض ازداد في عهد ترامب مقارنة بما كان عليه في فترة أوباما الرئاسية.
 
 إلا أنه أوضح أن أجور السيدات أقلّ من أجور الرجال. وأضاف أن متوسط رواتب الموظفات يبلغ 84 ألف دولار في حين أن متوسط أجور الموظفين يصل إلى 105 آلاف دولار أميركي.
 
يُذكر أن إيفانكا ترامب علقت على تعيينها في البيت الأبيض وقالت: «تابعت قلق بعضهم من الخطوة التي أقدمت عليها. لذا أعلن أنني سأكون موظفة من دون راتب وسأخضع لجميع القوانين الفيدرالية التي تسري على غيري من الموظفين».
 
(لها)
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