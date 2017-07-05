إنزال رئيس الجمهورية الفرنسي من طائرة

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زار الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إحدى غواصات الأسطول الفرنسي التي تعمل بالطاقة النووية.

وزار الرئيس الفرنسي الغواصة ليشاهد تمرين إطلاق صاروخ قادر على حمل رؤوس نووية.

وتوجه ماكرون إلى غواصة "لوتيريبل"، مستقلا طائرة الهليكوبتر. وتم إنزاله من الطائرة إلى الغواصة.

وذكرت تقارير إعلامية أن ماكرون وصف القوات النووية الفرنسية بحجر أساس الأمن.

وأعلن ماكرون في رسالة وجهها إلى مجلسي البرلمان الفرنسي، في 3 يوليو/تموز، أن الجيش الفرنسي سيخضع لعملية تحديثية في الأعوام القليلة المقبلة.

يجدر بالذكر أن فرنسا واحدة من الدول الخمس المسموح لها بحيازة الأسلحة النووية طبقا لاتفاقية منع انتشار الأسلحة النووية.