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تجهيزات سرية على متن الطائرات قد تنقذ حياتك

5
JULY
2017
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ربما لم تلاحظ قط وجود بعض التجهيزات السرية على متن الطائرات، وقد تكون لاحظتها إلا أنك لا تعرف ماهية الوظائف التي تؤديها.
 
إذ يمكن رؤية بعض الأشياء التي قد لا يُفهم سر وجودها على متن الطائرة، مثل الثقوب الصغيرة في النوافذ والخطاف المتواجد فوق الأجنحة، لذلك نكشف لكم خفايا هذه التجهيزات السرية على متن الطائرات فيما يلي:
 
- خطاف جناج الطائرة:
 
تملك معظم الطائرات حلقات معدنية مثبتة فوق الأجنحة، وتستخدم للمساعدة في عمليات الإجلاء وتأمين قوارب النجاة.
 
إذ يتم تمرير حبل الأمان من خلالها ويربط إلى الباب، من أجل مساعدة الركاب على الخروج فوق الجناح في حالة الهبوط في المياه.
 
- فأس:
 
وفقا لتفويض من إدارة الطيران الاتحادية، يجب أن تجهز جميع منصات الطائرة بفأس السلامة، ويوضح كابتن الطائرة السابق أنس معاذ أن الفأس "جهاز لمكافحة الحرائق يستخدم لقطع ألواح قمرة القيادة وأجزاء أخرى من الطائرة في حال نشوب حريق داخلها".
 
- مقابض على المخارج:
 
توجد المقابض على أبواب خروج الطوارئ للطائرة لضمان سلامة طاقم الطائرة في حالة الإخلاء أو حالة الذعر.
 
فحين تقف مضيفة الطيران عند مخرج الطوارئ، فيمكن أن يقوم الأشخاص المصابون بالذعر بدفع المضيفات، هذه المقابض تمكنهن من البقاء في وضع مستقيم وثابت.
 
- المثلثات السوداء:
 
العديد من الطائرات تحوي إشارة على شكل مثلثات سوداء صغيرة على الجدران، حيث تشير إلى موقع الأجنحة، ما يمكن طاقم الطائرة من التحقق منها قبل الإقلاع بإلقاء نظرة من خلال النوافذ حيث يقع المثلث.
 
- أداة "cooper vanes":
 
تقع خارج الطائرة، ومن شأنها منع الدرج الخلفي، الذي يمكن للركاب استخدامه عند النزول في المطارات، من أن ينفتح في منتصف الرحلة، وقد تم إدخال هذا الجهاز على الطائرات منذ عام 1972.
 
- ثقوب النوافذ:
 
تعمل هذه الثقوب على تنظيم الضغط داخل المقصورة الذي يمر بين أجزاء النافذة الداخلية والخارجية، فتخفض هذه الثقوب الضغط وتقي الزجاج الداخلي من الضرر، الذي يتعرض له الجزء الخارجي فقط.
 
- وحدة الطاقة المساعدة APU:
 
الاستخدام الرئيسي لوحدة الطاقة المساعدة في الطائرات المدنية هو تزويد المحركات الرئيسية بالطاقة اللازمة للإقلاع، إلا أنها تقوم أيضا بتشغيل الأنظمة الكهربائية قبل الإقلاع وبعد الهبوط حتى يتمكن الركاب من الاستمتاع بالإضاءة وتكييف الهواء.
 
- منافض السجائر:
 
على الرغم من حظر التدخين على متن الطائرات، إلا أن شركات الطيران لا تثق بالركاب وبالتزامهم بقواعد عدم التدخين وخاصة في الحمامات، لذلك يتم تثبيت منافض السجائر بجانب الحمامات على متن الطائرات كإجراء أمني فقط في حال مخالفة القواعد.
 
 
 
 
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