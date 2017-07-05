بالفيديو - شاهد.. كيف يقضي ميسي شهر العسل؟

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بعد "زفافهما" الأسطوري يوم الجمعة الفائت، الذي حضره أبرز نجوم نادي برشلونة الحاليين والسابقين، وضّب اللاعب الأرجنتيني ليونيل ميسي حقائبه وانطلق للاستمتاع بلحظات العسل مع زوجته، وصديقة الطفولة، أنطونيلا روكوزو.

وقد نشرت أنطونيلا فيديو يظهر نجم برشلونة جالساً على كرسي مسترخياً عند الشاطئ وولداه يلهوان أمامه، في سكون البحر المترامي الأطراف.

كما نشر فيديو لزوجته مع طفليهما في غرفة الفندق يشاهدون المفرقعات النارية.

وبحسب الأنباء يبدو أن ليو سيقضي جزءاً من شهر العسر الذي يمتد حتى 12 يوليو على الجزر الكاريبية قبل الانطلاق في الموسم الجديد.

في أي مدينة عربية سيتابع الإجازة؟

وفي بعض التفاصيل المتوفرة، يفترض أن يقضي في جزر الكاريبي مدة أسبوع قبل أن يعود إلى برشلونة لتوقيع العقد الجديد مع الفريق. بعدها سيسافر لقضاء بعض الأيام برفقة عائلته في المغرب، وتحديداً في مدينة مراكش صاحبة لقب "عاصمة النخيل" بحسب ما أوردت مجلة."people".

وقد قام ليو باستئجار أحد القصور الفخمة في مراكش للإقامة.

وتعتبر مدينة مراكش الوجهة السياحية المفضلة لدى الكثير من المشاهير، أبرزهم منافس ليونيل ميسي، نجم ريال مدريد، البرتغالي كريستيانو رونالدو

يشار في هذا السياق إلى أن لاعب برشلونة سيجدد عقده مع "ناديه الأول" بعد أن انتشرت شائعات وتأويلات عن احتمال انتقاله من برشلونة.

وبتوقيع التجديد سيمكث نجم برشلونة في النادي حتى 2022، أي حتى يبلغ الـ 35 من العمر ويشرف بالتالي على التقاعد، مقابل ما يقارب 19 مليون ونصف باوند في السنة.