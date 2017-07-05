"داعش" يعتقل زوجة البغدادي.. عن طريق "الصدفة"!

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أفاد مصدر محلي في محافظة صلاح الدين بالعراق، بأن مسلحي تنظيم "داعش" دخلوا حالة الانذار في ايسر قضاء الشرقاط شمالي المحافظة بعد اعتقالهم زوجة لزعيم التنظيم المدعو ابو بكر البغدادي وطفلين توأم عن طريق "الصدفة".

وقال المصدر في حديث لـ "السومرية"، إن "حالة غير طبيعية برزت، بعد ظهر اليوم، في الساحل الايسر لقضاء الشرقاط، (شمالي محافظة صلاح الدين)، تمثلت بانتشار مسلحي داعش بشكل لافت اعقبها حالة استنفار مشددة".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، ان "المعلومات الاولية عن سبب الاستنفار هو اعتقال مسلحي داعش بالصدفة عائلة في اطراف الساحل الايسر للشرقاط للتحقيق معها بينها امراة من طفليها التوأم ادعت بانها زوجة البغدادي ما اثار التنظيم ودفعته للاتصال بقادته للوقوف على مجريات الامور".

وأشار المصدر إلى أن "قيادات بارزة في داعش كانت خارج الشرقاط دفعها الخبر الى العودة من جديد وهذا مايفسر حالة الاستنفار القصوى".

ومايزال الساحل الايسر لقضاء الشرقاط تحت سيطرة تنظيم "داعش" منذ حزيران 2014.

(العالم)