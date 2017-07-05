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بوصف "بذيء".. صاروخ هدية من كيم لمن؟

5
JULY
2017
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أعلن زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ-اون أن التجربة الناجحة وغير المسبوقة التي أجرتها بلاده الثلاثاء على إطلاق صاروخ بالستي عابر للقارات هي "هدية" للأميركيين.. في عيد استقلالهم واصفا إياهم بألفاظ نابية.
 
وأفادت وكالة الأنباء الكورية الشمالية أن كيم وإثر اشرافه شخصيا على عملية إطلاق الصاروخ قال إن الأميركيين...  لن يكونوا مسرورين كثيرا بهذه الهدية التي أرسلت في ذكرى الرابع من تموز/يوليو".
 
وأضافت أن الزعيم الكوري الشمالي انفجر بعدها ضاحكا "قبل أن يضيف أنه يجب علينا أن نرسل إليهم هدايا بين الفينة والأخرى كي نساعدهم على التغلب على مللهم".
 
من جهة أخرى، قال الجيش الأميركي إن القوات الأميركية والكورية الجنوبية أطلقت صواريخ في المياه قبالة كوريا الجنوبية في استعراض للقوة بعدما أجرت كوريا الشمالية اختبارا على صاروخ باليستي عابر للقارات.
 
وأضاف الجيش الأميركي في بيان "القدرة على توجيه ضربات دقيقة في العمق تمكن التحالف (الكوري الجنوبي) الأميركي من التعامل مع كل الأهداف الحيوية في مختلف الأحوال الجوية".
 
وأكد أنه سيجري استخدام منظومة الصواريخ التكتيكية الأمريكية والصاروخ الكوري الجنوبي (هيونمو 2). 
 
 
 
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