ألمانيا: شرطة جديدة لمراقبة المتشددين

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ذكرت صحيفة "فيلت" الألمانية الثلاثاء (4 يوليو 2017)، أن المكتب الاتحادي للشرطة الجنائية يسعى لاستحداث وحدة جديدة مهمتها مراقبة المتشددين المصنفين "خطيرين أمنيًّا".

وأوضحت الصحيفة أن الوحدة الجديدة سترصد من وصفتهم "المتشددين الخطرين أمنيًّا" في كل أنحاء البلاد وتقدير خطرهم الأمني المتوقع.

كما ستقوم هذه الوحدة باتخاذ إجراءات وقائية لمكافحة الإرهاب في حالة الضرورة، مثل الرقابة على المكالمات الهاتفية، أو وضع هذه العناصر تحت المراقبة.

وتأتي الخطوة بعد إعلان وزير الداخلية الألماني توماس دي ميزير الشهر الماضي، عزمه إعادة تنظيم العمل وفق نموذج جديد لتقييم الخطرين أمنيًّا.

ومن المنتظر أن تُناقش هذه الخطط في مركز مكافحة الإرهاب ببرلين، لاتّخاذ الخطوات الضرورية، وإلزام الولايات بتطبيقها.