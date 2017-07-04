ترامب يغرد ساخرا من زعيم كوريا الشمالية.. لن تصدقوا ماذا قال!

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سخر الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم الثلاثاء 4 يوليو/ تموز، من زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون، عبر حسابه في موقع تويتر، وذلك بعد إطلاق كوريا الشمالية صاروخا باليستيا جديدا.

وتعمد ترامب إبراز لهجة التهكم تجاه كيم وتصرفاته وسياسته الخارجية، وعبر عن ذلك من خلال تغريدتين متتاليتين، قال في الأولى:

أطلقت الآن كوريا الشمالية صاروخا جديدا، أليس لدى هذا الشخص (الزعيم الكوري) ما يفعله في حياته أفضل من ذلك، أكاد لا أصدق ما تفعله كوريا الشمالية.

وتوقع ترامب في تغريدته التالية أن تتحرك الصين لإنهاء أفعال كوريا الشمالية التي وصفها بـ"الهراء".

وكانت قيادة المحيط الهادىء في الجيش الأمريكي قد أفادت بأن كوريا الشمالية أطلقت صاروخا واحدا متوسط المدى، وأنها رصدته لمدة 37 دقيقة قبل أن يسقط في بحر اليابان.

(sputnik)