تفاصيل مخطط اغتيال الرئيس ماكرون خلال زيارة ترامب

A + A -

باريس، فرنسا (CNN)— أعلنت الشرطة الفرنسية، الاثنين، عن احباطها لمخطط يهدف لاغتيال الرئيس الفرنسي، ايمانول ماكرون، خلال زيارة الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب في اليوم الوطني الفرنسي أو ما يُعرف بـ"يوم الباستيل."

وقالت انجي ليكوفير، المتحدثة باسم الشرطة الفرنسية في تصريح لـCNN إن الأمن اعتقل شخصا يبلغ من العمر 23 عاما يشتبه بأنه يقف خلف هذا المخطط.

ووفقا لتحقيقات الشرطة الفرنسية، فإن المخطط كان يتمثل بمهاجمة ماكرون خلال العرض الذي سيقام في تشامبز-إليزية في العاصمة الفرنسية، باريس، بيوم الباستيل الموافق الـ14 من الشهر الجاري، حيث سيتواجد ترامب كضيف شرف بالإضافة إلى زعماء وشخصيات رفيعة، وفقا لما ذكرته الإذاعة الفرنسية الرسمية.

المصدر: العربي الجديد