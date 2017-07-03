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حدث أمني خطير في مطار "بن غوريون" الاسرائيلي!

3
JULY
2017
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ذكرت "الجديد" أن إعلام العدو الإسرائيلي اشار إلى وقوع حدث أمني خطير" في مطار "بن غوريون" الاسرائيلي والرقابة العسكرية ترفض نشر مزيد من التفاصيل.

و في التفاصيل، أغلقت السلطات الإسرائيلية مساء اليوم الاثنين المجال الجوي فوق مطار "بن غوريون" شرق تل أبيب وذلك على خلفية مخاوف من حدث أمني بالمكان.

وأفاد موقع "صفا" الفلسطيني نقلاً عن القناة العبرية العاشرة قولها "إن الأمن الإسرائيلي أرسل تحذيراً لسلطات المطار بضرورة إغلاق المجال الجوي لمخاوف من وقوع حدث أمني"، في حين تحظر الرقابة الإسرائيلية نشر تفاصيل حول طبيعة الحدث المذكور.

ويشهد المطار ارتباكاً في جدول إقلاع وهبوط الطائرات بسبب الحدث الأمني، بينما ذكرت القناة أن الحدث الأمني لم يقع في نهاية المطاف.

ولاحقاً ذكرت مصادر إسرائيلية أن إغلاق المطار استمر لمدة 3 ساعات خلال ساعات الظهيرة وثم تم فتح المجال الجوي بشكل طبيعي بعد ذلك.

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