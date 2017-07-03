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استطلاع: معظم الأمريكيات يرفضن الخروج للعشاء بمفردهن مع رجل

3
JULY
2017
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قال الرئيس الصيني شي جينبينغ لنظيره الأميركي دونالد ترامب، الاثنين، إن العلاقات الثنائية بين البلدين "تأثرت بعوامل سلبية" بعد سلسلة من التحركات الأميركية التي أثارت غضب بكين، بحسب ما أوردت وسائل الإعلام الرسمية.
وأكد شي في مكالمة هاتفية مع ترامب أن العلاقات الصينية الأميركية "حققت نتائج مهمة" منذ اللقاء بين الرئيسين في أبريل في منتجع مارالاغو الذي يملكه ترامب في فلوريدا، وفق ما أوردت قناة "سي سي تي في".
 
لكن القناة نقلت عن شي قوله أيضا لترامب إن العلاقات "تأثرت بعوامل سلبية".
 
وبعد أيام على موافقة ترامب على صفقة بـ1.3 مليار دولار لبيع أسلحة إلى تايوان، أعرب شي عن الأمل أن "يتعامل بشكل صحيح" مع المسائل المتعلقة بتايوان، التي تتمتع بحكم ذاتي انطلاقا من مبدأ "الصين الواحدة".
 
وكان البيت الأبيض قال في وقت سابق إن ترامب وشي بحثا الجهود لنزع السلاح النووي من شبه الجزيرة الكورية وتحسين العلاقات التجارية بين الصين والولايات المتحدة، إلا أن البيان الأميركي لم يأت على ذكر تايوان.
 
وكانت وزارة الخارجية الصينية نددت في وقت سابق الاثنين باقتراب بارجة أميركية من جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي، الأحد، معتبرة هذه الخطوة "استفزازا سياسيا وعسكريا خطيرا".
 
وقال المتحدث باسم الوزارة لو كانغ في بيان، أوردته وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) الرسمية، أن الصين أرسلت سفنا حربية ومقاتلات لإرغام البارجة الأميركية على الابتعاد عن الجزيرة الخاضعة لسيطرة بكين.
 
وهذه المرة الثانية التي تقترب فيها سفينة حربية أميركية من جزيرة تسيطر عليها بكين في بحر الصين الجنوبي منذ وصول ترامب إلى سدة الرئاسة.
 
وهذه العمليات التي تقوم بها واشنطن لإثبات "مبدأ حرية الملاحة" تهدف إلى الاحتجاج على سيادة الصين أو أي بلد آخر على هذه الجزر ومياهها، بانتظار التوصل إلى حل دبلوماسي لهذه المسألة.
 
وتطالب بكين بمعظم بحر الصين الجنوبي، بما يشمل مناطق قريبة من سواحل دول عدة في جنوب شرق آسيا.
 
أثار قرار نائب الرئيس الأمريكي مايك بنس رفض تناول العشاء بمفرده مع امرأة دهشة الكثيرين، فقد بدا الأمر غير مواكب للحياة العصرية، ولكن اتضح أنه ليس الأمريكي الوحيد الذي يرى ذلك.
 
فقد أشار استطلاع رأي أجرته صحيفة نيويورك تايمز إلى أن نصف عدد النساء المشاركات في الاستطلاع ونحو 45 في المئة من الرجال يرفضون تناول العشاء بمفردهم مع شخص من الجنس الآخر.
 
وأشار استطلاع الرأي أيضا إلى أن 29 بالمئة فقط من النساء يرين أن الخروج بصحبة شخص من الجنس الآخر للشراب أمرا لائقا.
 
وخلص استطلاع الرأي، الذي أجرته مورننغ كونسلت وشارك فيه 3500 شخص، إلى أن النسب تتفاوت بدرجة كبيرة وفقا للتوجه السياسي. فكلما كانت التوجهات أكثر ليبرالية، كلما كان من المرجح ألا تجد غضاضة في الاختلاط بالجنس الآخر في لقاءات منفردة.
 
وأظهر الاستطلاع أن 62 بالمئة من الجمهوريين وجدوا الأمر مقبولا في مقابل 71 في المئة من الديمقراطيين.
 
وخلصت الدراسة إلى أن الفارق ذاته موجود وفقا للدين، فكلما زاد الالتزام الديني، كلما قل احتمال الخروج للعشاء بصورة منفردة مع شخص من الجنس الآخر.
 
كما أن هناك عامل المستوى التعليمي، فقد اتضح أن ربع الذين لم يدرسوا في الجامعة يرون أن الخروج للعشاء مع شخص من الجنس الآخر أمر غير لائق، في مقابل 18 في المئة فقط بين من أتموا الدراسة الجامعية.
BBC
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