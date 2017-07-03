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ناسا بصدد الإعلان عن اكتشاف لم يسبق له مثيل في الأرض!

3
JULY
2017
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قالت مجموعة ممن يطلقون على أنفسهم "القراصنة المجهولون" إن وكالة الفضاء الأميركية "ناسا" بصدد الإعلان رسميا عن وجود حياة "غريبة" بعيدا عن كوكب الأرض الذي نعيش فيه.
 
وكان مجموعة القراصنة الذين ادعوا أنهم قد اخترقوا الأجهزة الخاصة بوكالة الفضاء الأميركية "ناسا" قبل ذلك في كثير من المناسبات أكدوا على هذه المعلومة الجديدة. 
 
وحسب تصريحات توماس زوربوشن المتحدث باسم الوكالة: حضارتنا على وشك اكتشاف أدلة على حياة كائنات غريبة موجودة في هذا الكون.
وأضاف: مع الأخذ في الاعتبار جميع الأنشطة والبعثات المختلفة التي أرسلت للبحث عن مثل هذه الحياة الغريبة، ولكننا على وشك الإعلان عن واحدة من الإكتشافات الأكثر عمقا والتي لم يسبق لها مثيل في التاريخ.
 
ويضيف موقع "القراصنة المجهولون" أن الأدلة المؤكدة تعني أن شيئا ما يحدث في السماء فوقنا.
 
وقد يبدو أن وجود حياة أخرى كأنها نظرية بعيدة المنال.. ولكن كل الأدلة تدعم وجود حياة خارج الأرض.
 
وفي الأسبوع الماضي، اكتشفت ناسا 219 من الكواكب الجديدة، 10 منها "كواكب صخرية" مثل الأرض. كل هذه التقارير موجودة في "منطقة الذهب"، وهي جزء من النظام الشمسي الذي ليس قريبا جدا.
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