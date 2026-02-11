living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

واتسآب يختبر ميزة جديدة.. تعرّفوا إليها

11
FEBRUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
اختبر تطبيق واتساب ميزة خصوصية جديدة تسمح للمستخدمين بمشاركة تحديثات الحالة Status مع مجموعة محددة من جهات الاتصال فقط، في خطوة تذكر بميزة "الأصدقاء المقربين" التي تظهر في إنستغرام.

وتعمل هذه الميزة، التي ظهرت في الإصدارات التجريبية الأخيرة من التطبيق على نظام أندرويد، على منح المستخدمين تحكمًا أكبر في من يمكنه مشاهدة تحديثات الحالة، بدلًا من مشاركتها مع جميع جهات الاتصال في القائمة الافتراضية. 

وستمكّن الميزة الجديدة المستخدمين من إنشاء قائمة مخصصة من الأشخاص الذين يمكنهم مشاهدة تحديثات الحالة.وعند نشر حالة جديدة، سيتمكن المستخدم من اختيار نوع الجمهور من بين خيارات متعددة مثل مشاركتها مع كل جهات الاتصال، أو استثناء بعض الأشخاص، أو المشاركة فقط مع قائمة معينة، أو الخيار الجديد "الأصدقاء المقربون".

وتُعد هذه القائمة أشبه بميزة Close Friends في إنستغرام، حيث يمكن للمستخدمين تحديد دائرة ضيقة من الأشخاص لرؤية محتوى معين، ما يساعد في تعزيز الخصوصية وجعل المشاركة أكثر خصوصية دون الحاجة لتعديل الإعدادات في كل مرة.

ولا تزال الميزة في الاختبار التجريبي ولم تُطلق رسميًا بعد، ما يعني أن المستخدمين قد يحتاجون إلى الانتظار لبضعة أسابيع قبل أن تصلهم في النسخة المستقرة من التطبيق.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout