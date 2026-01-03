إلى مستخدمي واتساب.. تحذير!

A+
بعد ذلك، يمكن للمهاجم قراءة الرسائل، تنزيل الوسائط، وإرسال الرسائل نيابة عن الضحية. انتشار الاحتيال: تُعدّ عملية «الاقتران الخفي» خطيرة نظرًا لاعتمادها على الثقة بين المستخدمين، حيث تُستغل الحسابات المخترقة لإرسال روابط خبيثة إلى جهات الاتصال، ما يزيد من سرعة انتشار الاحتيال عالميًا. نصائح للحماية:
-التحقق الدوري من قائمة الأجهزة المرتبطة في واتساب وإزالة أي جهاز غير مألوف.
-تفعيل ميزة التحقق بخطوتين (Two-step verification) لزيادة الأمان.
-توخي الحذر من أي رسائل غير متوقعة، حتى من جهات الاتصال المألوفة، والتأكد من صحة أي روابط قبل النقر عليها. وأكد خبراء الأمن أن الاحتيال يسلط الضوء على اتجاه جديد في الهجمات الرقمية، حيث يركز المحتالون على استغلال السلوك البشري بدلًا من استغلال ثغرات تقنية.