living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

إلى مستخدمي واتساب.. تحذير!

3
JANUARY
2026
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-
حذّر خبراء الأمن السيبراني من عملية احتيال جديدة ومتطورة تستهدف مستخدمي تطبيق «واتساب»، تُعرف باسم «الاقتران الخفي» أو Ghost Pairing، والتي تمكّن المحتالين من السيطرة على حسابات الضحايا دون الحاجة لاختراق كلمات المرور أو اعتراض الرسائل. وتعتمد هذه الطريقة على الهندسة الاجتماعية، حيث يُخدع المستخدم لإعطاء المحتالين وصولًا إلى حسابه. وتنتشر العملية عادة عبر جهات الاتصال الموثوقة، مما يجعلها أكثر خطورة. تفاصيل العملية: تبدأ العملية برسالة تبدو بريئة من جهة اتصال مألوفة، مثل: «هل هذا أنت في هذه الصورة؟» مصحوبة برابط. عند النقر على الرابط، يُوجّه المستخدم إلى صفحة ويب زائفة تطلب منه التحقق من هويته. وخلال هذه العملية، يُطلب إدخال رقم الهاتف ورمز تحقق واتساب، ما يسمح للمهاجم بربط جهازه بحساب الضحية من دون علمه.

بعد ذلك، يمكن للمهاجم قراءة الرسائل، تنزيل الوسائط، وإرسال الرسائل نيابة عن الضحية. انتشار الاحتيال: تُعدّ عملية «الاقتران الخفي» خطيرة نظرًا لاعتمادها على الثقة بين المستخدمين، حيث تُستغل الحسابات المخترقة لإرسال روابط خبيثة إلى جهات الاتصال، ما يزيد من سرعة انتشار الاحتيال عالميًا. نصائح للحماية:

-التحقق الدوري من قائمة الأجهزة المرتبطة في واتساب وإزالة أي جهاز غير مألوف.

-تفعيل ميزة التحقق بخطوتين (Two-step verification) لزيادة الأمان.

-توخي الحذر من أي رسائل غير متوقعة، حتى من جهات الاتصال المألوفة، والتأكد من صحة أي روابط قبل النقر عليها. وأكد خبراء الأمن أن الاحتيال يسلط الضوء على اتجاه جديد في الهجمات الرقمية، حيث يركز المحتالون على استغلال السلوك البشري بدلًا من استغلال ثغرات تقنية.
MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2026. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout