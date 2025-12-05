living cost indicators
الذكاء الاصطناعي يثير قلق الموظفين في ألمانيا

كشف استطلاع حديث أن واحدا من كل ستة موظفين في ألمانيا يخشى فقدان وظيفته بسبب التطور المتسارع للذكاء الاصطناعي، وفق تحليل خاص لتقرير سوق العمل لعام 2025 الصادر عن شبكة “زينغ” للتوظيف.

وبحسب الاستطلاع الذي أجراه معهد “أبينيو” عبر الإنترنت في شهر تموز الماضي وشمل ألفي موظف، أفاد 16 بالمئة من المشاركين بأنهم يشعرون بقلق شخصي من أن يسلبهم الذكاء الاصطناعي وظائفهم، وهي نسبة مرتفعة قليلا مقارنة بعام 2024 حين بلغت 14 بالمئة.

وطرح الاستطلاع أسئلة حول نظرة العاملين إلى مستقبل الذكاء الاصطناعي، حيث اعتبر 29 بالمئة أن هذا التطور سيجعل الكثير من الوظائف البشرية غير ضرورية مستقبلا. وسجّلت الفئة العمرية بين 25 و34 عاما أدنى نسبة في هذا الاتجاه (25 بالمئة)، مقابل 32 بالمئة لدى الفئتين 18–24 عاما و55–65 عاما، و29 بالمئة بين 35 و44 عاما، و28 بالمئة بين 45 و54 عاما.

وفي المقابل، عبّر المشاركون الأصغر سنا عن تفاؤل أكبر حيال الابتكارات المحتملة، إذ رأى 27 بالمئة ممن هم دون 34 عاما أن الذكاء الاصطناعي “سيفتح آفاقا جديدة لمشروعات وحلول مبتكرة”، لترتفع النسبة إلى 30 بالمئة للفئة 35–44 عاما، بينما تنخفض إلى 21 بالمئة لمن تجاوزوا 45 عاما.
{{article.title}}
