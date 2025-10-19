تحديث جديد لإنستغرام يفجر غضب المستخدمين.. إليك التفاصيل!

A + A -

أثار تحديث جديد لـ "إنستغرام" موجة من الغضب بين مستخدميه حول العالم، بعدما أجرى التطبيق تغييرًا مفاجئًا في تصميم شريط القوائم وطريقة التنقل بين الصفحات، في خطوة وصفها كثيرون بأنها "مربكة ومزعجة أكثر مما يمكن تفسيره".

فقد شمل التغيير الذي أجرته شركة "ميتا" المالكة للمنصة إعادة ترتيب الرموز الرئيسية في أسفل الشاشة وتغيير مواقع بعض الأزرار الأساسية، مثل زر إنشاء منشور جديد وزر الرسائل الخاصة، ما جعل التجربة اليومية للمستخدمين مختلفة تمامًا عما اعتادوا عليه.

كما اختفى في التصميم الجديد، زر النشر المعتاد من أسفل الشاشة ليحل محله رمز الرسائل المباشرة (الطائرة الورقية)، بينما تم نقل زر إنشاء منشور جديد (الرمز + داخل مربع) إلى الزاوية العلوية اليمنى من التطبيق، وفق صحيفة "ديلي ميل"

كذلك تم تبديل مواضع أيقونتي البحث و"ريلز" (Reels)، وهو ما زاد من إرباك المستخدمين الذين يعتمدون على الذاكرة العضلية في التصفح.

أما التغيير الأبرز، فتمثل في إمكانية التنقل بين الصفحات المختلفة مثل الرسائل والريلز بمجرد السحب بالإصبع على الشاشة — وهو ما جعل المستخدمين يقفزون بين الصفحات عن غير قصد أثناء تصفح الصور.

وقال أحد المستخدمين في منشور على منصة "إكس": "التصميم الجديد يزعجني أكثر مما أستطيع شرحه.. أحاول تمرير الصور في منشور معين، فأجد نفسي فجأة في صفحة الرسائل!"، وأضاف آخر: "تخطيط القوائم الجديد في إنستغرام مزعج للغاية، لا أحد طلب هذا التغيير".

من جانبه، أوضح آدم موسيري، رئيس "إنستغرام"، أن هذا التحديث قيد التجربة مع عدد محدود من المستخدمين قبل تعميمه عالميًا، مشيرًا إلى أن الهدف من إعادة التنظيم هو تسهيل الوصول إلى أكثر الأدوات استخدامًا. وقال موسيري في منشور عبر تطبيق "ثريدز" (Threads): "لقد أعدنا تنظيم الواجهة بناءً على أكثر ما يستخدمه الناس على التطبيق، خصوصًا ريلز والرسائل الخاصة، وجعلناهما أقرب إلى موضع الإبهام لتسهيل الوصول".

كما أضاف أن المنصة تدرك أن "مثل هذه التغييرات تستغرق وقتًا للتأقلم، لذلك أتاحتها بشكل تجريبي لمن يرغب بتجربتها مبكرًا".

لكن الردود جاءت غاضبة؛ إذ كتب أحد المستخدمين ساخرًا: "فقط اصنعوا تطبيقًا منفصلًا لـ Reels وانتهى الأمر".

ومن بين أكثر الانتقادات تداولًا على الإنترنت، وصف مستخدمون التحديث بأنه "تجربة غير منطقية" و"إعادة اختراع لما لم يكن بحاجة إلى إصلاح". وقال أحدهم في تعليق لافت: "كل ما أريده هو تطبيق لمشاركة الصور، بخلاصة زمنية تظهر منشورات من أتابعهم فقط — كما كان في الماضي".

لكن موجة الغضب هذه ليست جديدة، إذ سبق أن أطلقت حملات على مواقع التواصل تحت شعار "Make Instagram Instagram Again" (أعيدوا إنستغرام إلى ما كان عليه)، احتجاجًا على تركيز التطبيق المفرط على الفيديو والمحتوى التسويقي.

ومنذ انطلاقه عام 2010 كتطبيق بسيط لمشاركة الصور، تغيّر "إنستغرام" جذريًا بعد استحواذ مارك زوكربيرغ عليه عام 2012. ومع مرور أكثر من عقد، أصبحت المنصة تركّز بشكل متزايد على مقاطع الفيديو القصيرة (Reels) في محاولة لمنافسة تطبيق "تيك توك" الصيني.

فيما أتى هذا التحديث الجديد في أعقاب تغييرات أخرى أثارت الجدل بين المستخدمين، منها ميزة جديدة تسمح للأصدقاء برؤية المنشورات التي أعجبتك في تبويب مخصص، وهي خطوة وصفها البعض بأنها "انتهاك للخصوصية" و"ميزة شيطانية" لأنها قد تكشف تفضيلات شخصية أو محرجَة.

علما أن ميتا تُواصل تحديث إنستغرام بوتيرة متسارعة، مستخدمةً الذكاء الاصطناعي لتحليل سلوك المستخدمين، خاصة فئة المراهقين، ضمن ما تصفه الشركة بمحاولات لجعل التطبيق أكثر أمانًا وتنظيمًا.

وفيما أكدت "ميتا" أن هذه التغييرات تهدف إلى تحسين تجربة المستخدم وجعل التطبيق أكثر سهولة، رأى كثيرون أن الشركة تبالغ في تقليد "تيك توك" على حساب هوية إنستغرام الأصلية كمنصة للصور.