"عاصفة" غير عادية سيشهدها كوكب الأرض.. إليكم الموعد

أعلنت الجمعية الفلكية في جدة، اليوم السبت، عن وجود توقعات بشأن حدوث عاصفة جيومغناطيسية على الأرض يوم 14 أيلول 2025.

وتحدثت الجمعية عن إمكانية تلقي الأرض ما يُمكن وصفه بـ"ضربة مزدوجة" من الشمس، وأضافت: "الضربة الأولى تتمثل باصطدام ضعيف من انبعاثات كتلي إكليلي وهي انفجارٌ من المواد المشحونة المنطلقة من الشمس، بينما الضربة الثانية تأتي من تدفق رياح شمسية قادم من منطقة تعرف بالثقب الإكليلي يشبه الفراشة".



وأوضحت الجمعية أنَّ "العواصف الجيومغناطيسية تصنف عادة من G1 إلى G5 حسب شدتها، حيث تشير الفئة G1 إلى تأثير محدود على الأقمار الصناعية والاتصالات وفرصة لرؤية الشفق القطبي في خطوط العرض العالية بينما الفئات الأعلى مثل G2 وG3–G5 قد تسبب اضطرابات أكبر على الشبكات الكهربائية والأقمار الصناعية وأنظمة الملاحة ويتوقع ان تكون عاصفة يوم 14 أيلول من الفئة G1 مع احتمال تصاعدها إلى G2 إذا زاد النشاط الشمسي".



وأضاف: "يُمثل هذا الحدث فرصة لمشاهدة أضواء الشفق القطبي في مناطق خطوط العرض العالية بينما يبقى التأثير على الشبكات الكهربائية محدوداً في هذه الفئة إلا أن اتخاذ الاحتياطات يبقى مهماً".

وتابع: "تبقى العواصف الجيومغناطيسية تذكيراً بمدى تأثير الشمس على كوكبنا فهي ليست مجرد ظاهرة بصرية رائعة بل حدث فضائي له تأثيرات على التكنولوجيا الحديثة وحياتنا اليومية، ومعرفة طرق التكيف معها تساعدنا على الاستمتاع بجمال الفضاء مع الحفاظ على سلامة البنية التحتية الأرضية".

وختمت الجمعية: "جدير بالذكر ان العاصفة الجيومغناطيسية المحتملة يوم الأحد تعد جزءاً من النشاط المرتبط بـ الدورة الشمسية 25 التي بدأت في أيلول 2019 والتي وصلت الآن تقريباً إلى ذروتها المتوقعة بين تشرين الثاني 2024 وآذار 2026 حيث يبلغ عدد البقع الشمسية ذروته حالياً تقريباً عند مستويات الذروة المتوقعة".