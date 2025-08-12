"الهيئة الوطنية للعلوم": إنجاز لبناني في معرض الابتكارات الدولي!

A + A -

اعلنت "الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث" في بيان ، انه "ضمن استراتيجيتها لتعزيز مكانة لبنان عالميًا في الابتكار، شاركت بوفدين لبنانيين في معرض الابتكارات الدولي – Silicon Valley International Invention Festival، أكبر معرض اختراعات في الولايات المتحدة الأميركية، الذي أقيم في سانتا كلارا – كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية بين 5 و7 آب 2025، تحت رعاية الاتحاد الدولي لجمعيات المخترعين IFIA .

وشارك المبتكرون اللبنانيون عن بعد، وأحرزوا ميدالية فضية وأخرى برونزية بعد تقييم دقيق من لجنة التحكيم الدولية، في منصة تُعدّ الأهم لعرض الابتكارات عالميًا وتلاقي العقول المبدعة من مختلف الدول.

وفاز بالميدالية الفضية ابتكار Energy in Every Flow من مدرسة المرج - بعقلين للطلاب وسيم أبو دياب، أسيل علامة، غريس عبد الباقي والأستاذة هلا الغصيني، والابتكار عبارة عن نظام ذكي يستفيد من تدفّق المياه في المنازل لتوليد طاقة نظيفة وتخزينها. وفازت بالميدالية البرونزية الدكتورة ليليان أبي شقرا خويص من الجامعة اللبنانية عن LASK Method، أسلوب علمي مبسّط لرسم المنظور الثلاثي الأبعاد بسهولة ودقة، خاصة لغير المتخصصين".

ورئيس الهيئة الوطنية للعلوم والبحوث رضوان شعيب، الفائزين على هذا الإنجاز، مؤكدًا أن "لبنان قوي بإنجازات أبنائه وشبابه، المساهمين في تقدّمه على خارطة الابتكار العالمية والمنافسين في أهم المحافل العلمية، وحتى لو صعبت الظروف، يبقى الأمل معقوداً عليهم للنهوض بوطنهم من خلال العلوم والتكنولوجيا والابتكار"، مشيرًا إلى "استمرار الهيئة في سياستها الهادفة لربط المبتكرين بمنصات العرض الدولية وفتح الأبواب أمامهم للمساهمة في إيجاد الحلول لمشاكل الوطن والعالم".

واشارت الهيئة الى انها "تستعد للمشاركة، حضورياً أو عن بعد، في معرضين مهمَّيْن للاختراع والابتكار: الأول في كرواتيا والثاني في ألمانيا، وهي دعت كافة المبتكرين لإثبات حضورهم في مسارات تثمير الابتكار من خلال المشاركة في هذه المعارض".