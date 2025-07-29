ميزة جديدة في "واتساب" قريبًا.. فما هي؟

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تختبر شركة "ميتا" ميزة جديدة داخل واتساب تتيح للمستخدمين استيراد صورة ملفهم الشخصي مباشرةً من حساباتهم المرتبطة على "فيسبوك" و"إنستغرام"، ما قد يضع حدًا للحاجة إلى تنزيل الصور يدويًا أو استخدام الكاميرا ومعرض الصور.



وحتى الآن، يوفر "واتساب" ثلاث طرق لتغيير صورة الملف الشخصي: عبر التقاط صورة جديدة، أو اختيارها من معرض الهاتف، أو استخدام صور الذكاء الاصطناعي. لكن التحديث المرتقب يضيف خيارين جديدين يسهّلان العملية بشكل كبير.

وبحسب تقارير تقنية، ظهرت هذه الميزة لدى بعض المستخدمين على إصدار "واتساب" التجريبي رقم 2.25.21.23 على أجهزة أندرويد، ضمن برنامج الاختبار عبر "غوغل بلاي". وظهر للمستخدمين خياران جديدان داخل قائمة تعديل الملف الشخصي، يتيحان استيراد الصورة من "فيسبوك" أو "إنستغرام"، في حال كان الحساب مرتبطًا بمركز حسابات "ميتا".

وتؤكد المصادر أن الميزة ستكون اختيارية ومعطّلة افتراضيًّا، ما يعني أنه يمكن تفعيلها يدويًّا دون أن تمسّ إعدادات الخصوصية داخل "واتساب".

وللاستفادة من هذه الوظيفة، يجب على المستخدم الدخول إلى إعدادات الملف الشخصي، ثم اختيار "تعديل"، لتظهر له الخيارات الجديدة لاستيراد الصور من المنصات الأخرى.

وفيما لا تزال الميزة حصرًا لمختبري النسخة التجريبية، لم تُحدّد "ميتا" بعد موعد طرحها على نطاق أوسع لجميع مستخدمي "واتساب" حول العالم. (ارم نيوز)