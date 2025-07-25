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تحذير عالمي من فيروس جديد!

25
JULY
2025
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أطلقت منصة CYFIRMA المتخصصة في الأمن السيبراني، اليوم الجمعة، تحذيرًا عاجلًا من انتشار فيروس فدية جديد يحمل اسم BQTLOCK، يستهدف بشكل مباشر أنظمة التشغيل Windows، ويُروّج له عبر منتديات "الدارك ويب".

ووفقًا لتقرير الاستخبارات السيبرانية الأسبوعي الصادر عن المنصة، فإن BQTLOCK يتمتع بقدرات متقدمة في تشفير الملفات الحساسة على الحواسيب المخترقة، مع طلب فدية مالية عبر العملات الرقمية مقابل فك التشفير.

وتشير المعلومات إلى أن الفيروس يُباع كخدمة (RaaS – Ransomware as a Service) ويستهدف الشركات والمؤسسات التي لا تعتمد أنظمة نسخ احتياطي قوية.

استهداف الشركات والبنى التحتية

وأكد خبراء في الأمن السيبراني أن BQTLOCK لا يستهدف المستخدمين الأفراد فحسب، بل يركّز بشكل خاص على القطاعات الحساسة مثل الخدمات المالية، المستشفيات، ومراكز البيانات.

وحذّرت CYFIRMA من أن الفيروس يستخدم تكتيكات متقدمة للاختباء داخل الشبكات، ويقوم بمسح الأنظمة بحثًا عن الملفات الأكثر قيمة قبل تشفيرها، مما يزيد من فرص رضوخ الضحايا لدفع الفدية.

توصيات وقائية عاجلة

دعت المنصة جميع المؤسسات إلى اتخاذ إجراءات وقائية فورية، أبرزها:

تحديث أنظمة التشغيل والتطبيقات الأمنية.

استخدام جدران حماية فعالة وأنظمة كشف التسلل (IDS).

الاحتفاظ بنسخ احتياطية غير متصلة بالشبكة.

تدريب الموظفين على عدم فتح الروابط أو المرفقات المشبوهة.

ويأتي هذا التحذير في وقت تتصاعد فيه الهجمات السيبرانية عالمياً، حيث تتحول مجموعات إلكترونية منظمة إلى أدوات ضغط استراتيجية تستخدمها دول أو جهات غير حكومية في صراعاتها السياسية والاقتصادية.

 

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