صورك في خطر.. هذا ما سيفعله "فيسبوك"!

الهدف المعلن للميزة هو «تحسين تجربة القصص»، من خلال تقديم اقتراحات ذكية، مثل ملخصات مصورة للذكريات أو تأثيرات مخصصة للمناسبات، لكن خلف هذا الوعد يبدو أن هناك خوارزميات تتسلل إلى الصور غير المنشورة، وتفحص البيانات الوصفية، وتستخدم تقنية التعرف الى الوجوه والأماكن والمحتوى المرئي، في خطوة تثير التساؤلات حول خصوصية المستخدمين.

لم تُصدر شركة «ميتا» أي بيان رسمي حول هذه الميزة، والتوثيق الوحيد المتاح لها، هو عبارة عن صفحة مساعدة مبهمة، موجهة لمستخدمي أندرويد وiOS، لا تتضمن شرحاً واضحاً حول طبيعة البيانات التي يتم جمعها أو كيفية استخدامها مستقبلاً.

ووفقاً لموقع TechCrunch، فإن فيسبوك قد بدأ فعلياً في رفع صور المستخدمين بشكل تلقائي إلى خوادمه بمجرد منح الإذن، دون إعلامهم بوضوح أن الصور غير المنشورة ستكون جزءا من هذه المعالجة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الصور تستخدم لتوليد اقتراحات مخصصة، لكن من غير المستبعد استخدامها لاحقاً في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

الميزة تحت الاختبار في الولايات المتحدة وكندا، لكن غموض اللغة وعدم الشفافية قد يؤديان إلى أزمات قانونية إن تم توسيع النطاق عالمياً، خصوصاً في أوروبا تحت مظلة القوانين الصارمة.

ويمكن للمستخدمين تعطيل الميزة من إعدادات فيسبوك، فيما تؤكد الشركة أن الصور غير المنشورة سيتم حذفها خلال 30 يوماً من تعطيل الخيار.