living cost indicators
carnet
horoscope
polls
jobs
writers
advertise
contact
RELATED LINKS
12 B.I.S SARL
ARCHIVES
OTV
SAWT EL MADA
HOME
NEWS
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
search archives
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS & VIDEOS
PHOTOS
VIDEOS
search archives
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
MORE
HOME
NEWS
Lebanon
World
Health
Business
Sports
Technology
Mena
FPM
ENTERTAINMENT
PHOTOS
VIDEOS
SOCIAL AND MOBILE
U WITNESS
Living Cost Indicators
Horoscope
Carnet
Polls
Pdf Library
Search Archive
REGISTER
Writers
Jobs
Advertise
Contact
LOGIN
HI,{{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout
LEBANON
WORLD
HEALTH
BUSINESS
SPORTS
TECHNOLOGY
MENA
PHOTOS
VIDEOS
FOUNDER
PRESIDENT
FPM EVENTS
FPM LEBANON
CHARTER & LOGO
FPM WORLDWIDE
COMMITTEES
IN THE MEDIA
PARLIAMENTARY BLOC
APPLY TO FPM
ALL STORIES
ALL ANNOUNCEMENTS
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES

صورك في خطر.. هذا ما سيفعله "فيسبوك"!

2
JULY
2025
  • {{article.caption}}
  • {{article.caption}}
A
+
A
-
Print
Email
Email
A
+
A
-

بدأت شركة «ميتا» باختبار ميزة جديدة بمنصة فيسبوك، قد تحدث جدلاً واسعاً حول الخصوصية الرقمية، وتُعرف بـ«المعالجة السحابية»، حيث تطلب من المستخدمين السماح برفع كل محتوى ألبوم الكاميرا، بما في ذلك الصور ومقاطع الفيديو غير المنشورة، إلى خوادم الشركة لتحليله باستخدام الذكاء الاصطناعي.

الميزة تُعرف باسم «Cloud Processing» وتظهر لمستخدمي القصص على فيسبوك في شكل إشعار يطلب الإذن بالوصول الكامل إلى ألبوم الكاميرا.

 الهدف المعلن للميزة هو «تحسين تجربة القصص»، من خلال تقديم اقتراحات ذكية، مثل ملخصات مصورة للذكريات أو تأثيرات مخصصة للمناسبات، لكن خلف هذا الوعد يبدو أن هناك خوارزميات تتسلل إلى الصور غير المنشورة، وتفحص البيانات الوصفية، وتستخدم تقنية التعرف الى الوجوه والأماكن والمحتوى المرئي، في خطوة تثير التساؤلات حول خصوصية المستخدمين.

لم تُصدر شركة «ميتا» أي بيان رسمي حول هذه الميزة، والتوثيق الوحيد المتاح لها، هو عبارة عن صفحة مساعدة مبهمة، موجهة لمستخدمي أندرويد وiOS، لا تتضمن شرحاً واضحاً حول طبيعة البيانات التي يتم جمعها أو كيفية استخدامها مستقبلاً.

 ووفقاً لموقع TechCrunch، فإن فيسبوك قد بدأ فعلياً في رفع صور المستخدمين بشكل تلقائي إلى خوادمه بمجرد منح الإذن، دون إعلامهم بوضوح أن الصور غير المنشورة ستكون جزءا من هذه المعالجة.

وأشارت مصادر مطلعة إلى أن الصور تستخدم لتوليد اقتراحات مخصصة، لكن من غير المستبعد استخدامها لاحقاً في تدريب نماذج الذكاء الاصطناعي.

الميزة تحت الاختبار في الولايات المتحدة وكندا، لكن غموض اللغة وعدم الشفافية قد يؤديان إلى أزمات قانونية إن تم توسيع النطاق عالمياً، خصوصاً في أوروبا تحت مظلة القوانين الصارمة.

ويمكن للمستخدمين تعطيل الميزة من إعدادات فيسبوك، فيما تؤكد الشركة أن الصور غير المنشورة سيتم حذفها خلال 30 يوماً من تعطيل الخيار.

MORE ABOUT
{{article.title}}
ADVERTISE HERE
RELATED ARTICLES
JUST IN
FOR YOU
JOBS
LIVING COST
CARNET
BEIRUT, LEBANON
YOUR HOROSCOPE
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
HEADLINES
{{headlineCount}} new {{headlineCount == 1 ? 'update' : 'updates'}}
+ MORE HEADLINES
TRENDING
TOP VIEWED
TOP SHARED
today this week this month this year
{{article.title}}
Copyright tayyar.org 2002 2025. 12 B.I.S Sarl. All Rights Reserved.
About Us Privacy policy Site map
Ⓚ by koein
JOIN
news by email
REGISTER
HI, {{username}}
Manage account
Change password
My stories
My announcements
Logout