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"واتساب" يودّع هذه الهواتف إبتداءً من الغد.. هل جهازك بينها؟

31
MAY
2025
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أعلنت شركة "ميتا" المالكة لواتساب عن إيقاف دعم التطبيق لعدد من الهواتف الذكية القديمة، وذلك اعتبارا من يوم غد الأحد، ضمن دورة التحديثات الدورية للتطبيق.


وكان من المقرر تنفيذ هذا التغيير في 5 أيار، لكنه تأجل لعدة أسابيع قبل أن يُحدد 1 حزيران كموعد نهائي.


وابتداءً من هذا التاريخ، لن يعمل واتساب إلا على أجهزة آيفون التي تعمل بنظام iOS 15.1 أو أحدث، كما سيتم إيقاف الدعم عن الأجهزة التي تعمل بنظام أندرويد 5.0 أو أقدم.

 كما أشارت بعض التقارير إلى احتمال أن يقف الدعم عن الطرازات التالية:

آيفون 6 إس.
آيفون 6 إس بلس.
آيفون SE (الجيل الأول).

لكن يجدر بالذكر أن هذه الأجهزة تدعم التحديث حتى iOS 15.8.4، وبالتالي يمكنها الاستمرار في استخدام واتساب طالما أنها مُحدّثة حتى آخر إصدار مدعوم.


ومن المرجح أن يستمر دعمها حتى صدور تحديث رئيسي جديد في العام أو العامين المقبلين.


ومع قاعدة مستخدمين تتجاوز 3 مليارات شخص حول العالم، من المتوقع أن يُفاجأ عدد من المستخدمين بهذا التغيير.

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