طال انتظارها.. ميزة جديدة من "واتساب" تعزز الخصوصية

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أفادت وكالة رويترز بأن تطبيق "واتساب" يعمل على تطوير ميزة جديدة تهدف إلى تعزيز خصوصية الدردشات والوسائط، من خلال منع الآخرين من حفظ الصور أو مقاطع الفيديو المرسلة ضمن الدردشات على أجهزتهم، في خطوة تُشبه ميزة "الرسائل المختفية".

ووفقًا للتقرير، ستتيح الميزة الجديدة للمستخدمين تفعيل إعدادات خصوصية متقدمة بشكل اختياري لكل محادثة على حدة، ما يمنع أيضًا تصدير سجل الدردشة أو استخدام أدوات الذكاء الاصطناعي الخاصة بميتا داخل تلك الدردشات.

وتُعد هذه الميزة مفيدة بشكل خاص في الحالات التي تحتوي على معلومات حساسة، إذ تقلل من خطر مشاركة أو تصدير الدردشات دون إذن، ما يوفر طبقة إضافية من الأمان للمستخدمين.

وأوضح التقرير أن "واتساب" يسمح حاليًا للمستخدمين بتصدير أي محادثة، لكن الميزة المرتقبة ستقيد ذلك في حال تم تفعيل إعداد الخصوصية المتقدم، مما يعزز من سيطرة المستخدم على بياناته الخاصة.

يُذكر أن الميزة الجديدة لا تزال في مراحلها الأولى من التطوير، وقد يستغرق إطلاقها رسميًا عدة أسابيع أو حتى أشهر، بحسب ما أوردته رويترز.